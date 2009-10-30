Тигипко предлагает власти и бизнесу объединиться против гриппа

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО предлагает немедленно организовать масштабные закупки противогриппозных препаратов и иммуностимуляторов у отечественных и зарубежных производителей за бюджетные средства с последующим распределением их через больницы и аптечные сети по доступным для населения ценам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, он сказал: «Некомпетентные и популистские действия власти сделали население беззащитным перед опасной эпидемией».

«Сначала парламент оставил страну без лекарств, приняв закон о фиксации цен на них на уровне 1 июля 2008 года. Более 70% лекарств, которые используются в Украине, – препараты импортного происхождения, а курс доллара возрос с лета прошлого года почти вдвое. Потом правительство больше недели наблюдало за тем, как умирают люди, позволяя эпидемии бесконтрольно распространяться. Сейчас аптеки пусты, а счет погибших идет на десятки. Необходимо срочное введение карантинных мероприятий по всей стране», – считает С.ТИГИПКО.

Он предлагает немедленно организовать крупномасштабные закупки противогриппозных препаратов и иммуностимуляторов у отечественных и зарубежных производителей за бюджетные средства с последующим распределением их через больницы и аптечные сети по доступным для населения ценам. «Это именно та ситуация, когда промедление смерти подобно. Я призываю бизнес и власть объединить усилия для спасения жизни людей», - сказал С.ТИГИПКО.