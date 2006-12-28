Луценко собирается в теплые края

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко на Новый год хочет собрать вместе всю семью, а после праздника планирует отправиться в Египет.

"Честно - хочу всех собрать", - сказал он. Такой была бы и его просьба к Деду Морозу.

Само празднование, по словам Луценко, будет достаточно ординарным - без особых изысков, за праздничным столом.

Новогодние подарки бывший министр планирует купить в одном из торговых комплексов в центре Киева.

Дорогие подарки Луценко делать не собирается, скорее всего, купит сувениры, которые уже присмотрел.

Ценные подарки, по словам бывшего министра, в его семье принято дарить на дни рождения.

После Нового года Луценко отправится отдыхать, как планирует, в Египет. Он рассказал, что вообще хотел бы, как раньше, собрать компанию и отправиться, например, в какую-нибудь страну Европы на автомобиле.

Корреспондент