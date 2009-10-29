Тигипко говорит, что популизм Ющенко будет угрожать нацбезопасности

Готовность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подписать закон о повышении социальных стандартов “свидетельствует о распаде системы власти в Украине. Накануне новых президентских выборов ни один из игроков не желает остановить безумный популизм парламента».

Так, бывший министр экономики Украины Сергей ТИГИПКО прокомментировал отказ В.ЮЩЕНКО ветировать принятый парламентом 20 октября Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе кандидата на пост Президента Украины.

«В.ЮЩЕНКО в данном случае действует не как глава государства, а как кандидат в Президенты. Для выполнения закона только в этом году нужно больше 8 млрд. грн., которых в казне нет. Кроме того, вступление закона в силу существенно осложнит получение четвертого транша МВФ, без которого бюджет не будет выполнен даже в действующей редакции», – считает С.ТИГИПКО.

По его мнению, для выполнения закона в следующем году придется или резко усилить фискальное давление на экономику, загоняя ее в тень, или дополнительно эмитировать около 70 миллиардов гривен, что приведет к гиперинфляции. «Понятно, когда в популизме соревнуются депутатские фракции, которые привыкли к безответственности. Но включение в эту игру Президента является прямой угрозой национальной безопасности», – считает С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, согласно Меморандуму о сотрудничестве Украины из МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стенд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (свыше 3,7 млрд. долл).

Вчера, 28 октября, Президент заявил, что не будет ветировать Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».