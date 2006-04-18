Турчинова похоронят так же, как Ризака, Кушнарева, Колесникова...

Ведущие политические эксперты не исключают политического подтекста в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра ТУРЧИНОВА и экс-заместителя председателя СБУ Андрея КОЖЕМЯКИНА.

К такому мнению, как сообщили УНИАН в Центре исследований политических ценностей, пришли политологи, комментируя заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о возбуждении Генеральной прокуратурой уголовного дела против А.ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА.

Так, отвечая на вопрос: «Имеет ли решение Генпрокуратуры относительно ареста ТУРЧИНОВА и КОЖЕМЯКИНА политический подтекст?» председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что „силовые структуры и судебная система в Украине являются средствами политического давления». По его мнению, «в этой сфере кардинальных сдвигов, по сравнению со временами правления Леонида КУЧМЫ, не произошло». В подтверждение этого тезиса политолог напомнил, что «ни одно из резонансных дел в отношении политических или околополитических деятелей так и не было доведенодо логического завершения». «Похоронено «дело РИЗАКА», «дело КУШНАРЕВА», даже «дело КОЛЕСНИКОВА». Будет успешно похоронено и «дело ТУРЧИНОВА». Решения по этим делам принимаются не в судебном порядке, а на непонятном «политическом уровне». А значит – все эти дела политические”, - подчеркнул О.ДОНИЙ.

В то же время директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий ВЫДРИН отметил, что «Президент дал оценку суматохи вокруг ТУРЧИНОВА и назвал это политической провокацией». «Поскольку у Президента всегда исчерпывающая информация, я думаю, что он прав, и мне добавить к словам Президента абсолютно ничего», - сказал Д. ВЫДРИН.

В свою очередь директор Института национальных стратегий Кость БОНДАРЕНКО надеется, что «Генеральная прокуратура руководствуется не политическими мотивами, когда выписывает такие ордера, издает такие постановления, а исключительно вопросами законности». Отметив, что во всех постсоветских странах есть очень большое искушение использования силовых структур и прокуратуры в политических вопросах политолог выразил предположение, что «здесь вопрос должен быть поставлен таким образом: если даже это и не политический заказ, то с политической точки зрения, по вопросам политической целесообразности, на сегодняшний день его надо было бы избегать”.

В этом контексте директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ сказал: „Очень тяжело засомневаться в том, что подобные вещи могут быть абсолютно вне политики, особенно во время, когда идет такая жесткая борьба за мир в «помаранчевой» коалиции, что может не оставить камня на камне от этой коалиции». При этом эксперт высказался: «Очень тяжело представить себе, что здесь нет никакой политики». По его словам, «то, что происходит сейчас в стране, скорее говорит о том, что такой мощной вертикали власти, которая была во времена КУЧМЫ, нет – она разрушена вдребезги, а новая еще не создана». «Это дает возможность очень многим игрокам перебирать на себя часть властных полномочий. Поэтому очень тяжело себе представить, кто в конкретном случае стоит за принятием того или иного решения. Чрезвычайно плюралистическая властная композиция сейчас существует в Украине”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО убежден, что решение об открытии уголовного дела против ТУРЧИНОВА и КОЖЕМЯКИНА «политическое, поскольку впервые в истории независимой Украины кадровому офицеру СБУ и руководителю СБУ предъявлены такие тяжкие обвинения – не в коррупции, а в уничтожении результатов деятельности СБУ». «То есть, такого, в целом, не было во всей Восточной Европе. В действительности это политический кризис, и Юлия ТИМОШЕНКО, конечно же, правильно реагирует на него, защищая своих ближайших соратников. Это доказательство того, что здесь присутствует политический аспект», - уверен политолог. «Является ли это политическим заказом по отношению к ТИМОШЕНКО?», - заметил при этом эксперт и ответил: «Я не думаю, что это так. Но, вне всякого сомнения, поведение прокуратуры именно сейчас, когда идет вопрос о формировании парламентского большинства и «помаранчевой коалиции», - это тот осиновый кол, который будет основанием для смерти такой коалиции”.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК отметил „насколько я понимаю, идет следствие по поводу деятельности ТУРЧИНОВА в должности председателя СБУ и, в принципе, под этим делом следует понимать политический подтекст».

По словам политолога, «конечно, преследование действующих деятелей БЮТ со стороны Генпрокуратуры и корреляция деятельности силовых ведомств со стороны власти происходит». Он допустил, «если действительно такие решения существуют, то они имеют политический подтекст, целью которого является стимулирование большей покладистости со стороны Юлии ТИМОШЕНКО во время подписания соглашения о создании «помаранчевой» коалиции». По его мнению, «собственно в этом и надо видеть цель этой деятельности, кроме того, не стоит забывать, что через структуры, приближенные к ТУРЧИНОВУ (через некоторые сайты) было осуществлено излитие определенного компромата на действующую власть, и, конечно же, такое не прощается». В первую очередь, отметил В.КУЛИК, что это политическое решение – если такое решение Генпрокуратуры действительно существует и это не политический пиар Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО). В то же время, по его мнению, «такое решение будет реализовать достаточно сложно, ведь ТУРЧИНОВ является новоизбранным народным депутатом и привлечь его к ответственности будет тяжело”.