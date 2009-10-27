Литвин: каким должен быть Президент? - Пишите портрет, я перед вами

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает себя лучшей кандидатурой на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Сумской области, отвечая на вопрос, каким должен быть Президент Украины, В.ЛИТВИН сказал: «Пишите портрет. Я перед вами».

Он отметил, что выборы Президента – это ярмарка тщеславия. По его словам, он «умеет и знает, как слушать и слышать людей, и как брать на себя ответственность».

В.ЛИТВИН добавил, что в случае его избрания Президентом «никогда не будет олигархов, которые сегодня правят». «Я никогда не жил в кредит и никому ничем не обязан», - добавил В.ЛИТВИН.