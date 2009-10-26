В Николаеве объявили биг-борд-войну коррупции и лоббизму чиновников

Народный депутат Украины, член Народно-патриотического объединения "За демократию и справедливость" Геннадий ЗАДЫРКО намерен баллотироваться на пост мэра города Николаев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения «За демократию и справедливость», об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Николаеве.

Г.ЗАДЫРКО напомнил, что 1 октября в Николаеве появилось 32 биг-борда с его заявлением «Иду на Вы». Он отметил, что своим выдвижением на пост мэра Николаева «объявляет войну коррупции, бездеятельности и лоббизму чиновников». Г.ЗАДЫРКО уверен, что в случае его избрания на пост городского главы он, в отличие от действующих властей города, сможет реализовать свою программу и навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве, транспортной сфере, в выплате заработной платы, градостроительстве, землеотводе и т.д.

Он пообещал, что представит свою избирательную программу сразу после начала предвыборной кампании. «Я могу совершенно ответственно заявить, что после выборов 30 мая 2010 года в городском совете будет представлена фракция с достаточно большим количеством людей. Рабочее название фракции - «Фракция Геннадия ЗАДЫРКО «За лучший Николаев», - сказал он. Г.ЗАДЫРКО уверен, что эту фракцию ожидает успех и она не допустит таких злоупотреблений и такой коррупции, которые сейчас есть в городском совете.

Он отметил, что на данный момент происходит формирование его команды, и пригласил всех людей, которые готовы отстаивать интересы города, присоединится к нему.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы в местные органы власти назначены Верховной Радой Украины на 30 мая 2010 г.