Мороз: переговоры с Симоненко и Тигипко сорвались из-за Тимошенко

Кандидат от Социалистической партии Украины ни в коем случае не поддержит Юлию ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, об этом заявил сегодня лидер СПУ Александр МОРОЗ на пресс-конференции в Доме кино.

А.МОРОЗ подчеркнул, что если во второй тур президентских выборов выйдет Ю.ТИМОШЕНКО, то её кандидатуру СПУ «точно никогда не поддержит».

По словам А.МОРОЗА, "именно поэтому сорвались переговоры с левым блоком Петра СИМОНЕНКО и Сергеем ТИГИПКО - чтобы социалисты не оказались втянутыми в чужую игру".