Балога не даст в обиду Тарасюка

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА удивлен заявлением первого вице-премьер-министра, министра финансов Николая АЗАРОВА о статусе министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА и считает его не соответствующим действительности.

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Как отметил В.БАЛОГА: по Конституции утверждение министра иностранных дел относится к компетенции Президента. Без его согласия никто не имеет права самовольно отправлять министра в отставку. «Потому, пока Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не изменит своего решения, Борис ТАРАСЮК будет оставаться полноценным министром иностранных дел», – заявил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента отметил, что без министра иностранных дел Кабинет Министров не может осуществлять полноценную внешнюю политику государства. Следовательно, настаивая на нелегитимности министра Б.ТАРАСЮКА, правительство тем самым провоцирует признание своей работы неполноценной и нелегитимной.

«Как и любой орган власти, Кабинет Министров обязан соблюдать Конституцию и законы Украины. Сегодня нет законных оснований сомневаться в статусе министра Б.ТАРАСЮКА. Следовательно, начатая правительством дискуссия является лишней и пустой», – отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Н.АЗАРОВ заявил, что правительство не изменило своего мнения относительно Бориса ТАРАСЮКА, и он «не является для нас министром иностранных дел».

«Я ему посоветовал, что, давай, не будем осложнять сейчас ситуацию. Все-таки на кону репутация государства. Для чего устраивать здесь драки и пробиваться с бойцами? Давай с тобой успокоимся, прежде всего. Ситуация совсем непростая», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности руководителя МИД, однако Шевченковский райсуд Киева прекратил действие постановления, а Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении исполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел. Несмотря на это Б.ТАРАСЮКА уже несколько раз не пускали на заседание Кабмина.

При этом, во время недавнего визита Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Киев, Министерство иностранных дел Украины представлял Б.ТАРАСЮК.