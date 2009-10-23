Нардеп намерен судиться с адвокатами матери пострадавших от насилия детей

Народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО отрицает факт инициирования им встреч депутата Руслана БОГДАНА с адвокатами матери потерпевших от насилия детей Андреем ЦЫГАНКОВЫМ и Валерием КОНОВАЛОВЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ВЛАСЕНКО.

“Информация, распространенная господином В.КОНОВАЛОВЫМ в его интервью, которое касается депутата С.ВЛАСЕНКО, – является недостоверной”, - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что “иск об опровержении недостоверной информации уже готовится и будет подан в понедельник, 26 октября 2009 года”.

Как сообщал УНИАН, 20 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады заявил, что МВД зафиксировало факт вымогательства 2 млн. долларов адвокатами матери двух детей, которые потерпели в результате развращения, у народного депутата Украины из фракции БЮТ.

21 октября на пресс-конференции адвокат потерпевшей А.ЦЫГАНКОВ рассказал журналистам о своих встречах с народными депутатами Украины С.ВЛАСЕНКО и Р.БОГДАНОМ, организовывали которые, по его словам, С.ВЛАСЕНКО и адвокат В.КОНОВАЛОВ.