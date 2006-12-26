Мороз отрицает связь между бюджетом и Дрижчаным

Освобождение Игоря ДРИЖЧАНОГО от должности председателя Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения к подписанию Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Закона «О государственном бюджете Украины на 2007 год».

Корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Ривненской области Верховной Рады Александр МОРОЗ, отвечая на вопрос УНИАН, не стало ли освобождение И.ДРИЖЧАНОГО «частью торга» с Президентом Украины по вопросу подписания бюджета-2007.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря парламент 407 голосами “за” освободила И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ.

В тот же день Президент подписал закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”.