Мороз отрицает связь между бюджетом и Дрижчаным
15:27, 26 декабря 2006Политика
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Со слов спикера, торга не было
Освобождение Игоря ДРИЖЧАНОГО от должности председателя Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения к подписанию Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Закона «О государственном бюджете Украины на 2007 год».
Корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Ривненской области Верховной Рады Александр МОРОЗ, отвечая на вопрос УНИАН, не стало ли освобождение И.ДРИЖЧАНОГО «частью торга» с Президентом Украины по вопросу подписания бюджета-2007.
Как сообщал УНИАН, 22 декабря парламент 407 голосами “за” освободила И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ.
В тот же день Президент подписал закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”.
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