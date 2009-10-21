Верховная Рада взялась за свой квартирный фонд
С пониманием отнеслись 352 нардепа
Верховная Рада Украины приняла постановление “О некоторых вопросах управления государственным имуществом, которое обеспечивает деятельность Верховной Рады Украины”.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 352 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным постановлением предусмотрено включение в число служебных 17 квартир в жилых домах, принадлежащих к государственному имуществу, которое обеспечивает деятельность Верховной Рады Украины, и находятся на ее балансе.
В объяснительной записке отмечается, что реализация постановления обусловливает выделение 2,44 млн. грн. из государственного бюджета, в порядке внесения в течение текущего года изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» для приведения жилых помещений в соответствие с требованиями Закона «О статусе народного депутата Украины».
Также сказано, что принятие постановления будет “способствовать созданию фонда предусмотренного законодательством служебного жилья для предоставления народным депутатам Украины”.