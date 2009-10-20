Турция разрешила Газпрому прощупать дно Черного моря в обход Украины

Турция разрешила России проводить геологоразведочные работы в своей экономической зоне в Черном море в рамках реализации проекта "Южный поток". Об этом президент Турции Абдулла Гюль в телефонном разговоре сообщил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, сообщает пресс-служба Кремля.

Гюль заявил, что турецкое правительство приняло все необходимые решения о выдаче разрешений на проведение геолого-разведочных работ для строительства газопровода. В ответ Медведев выразил благодарность и заявил, что это решение послужит дальнейшему укреплению стратегического характера российско-турецких отношений.

Турция дала предварительное согласие на строительство "Южного потока" в своих территориальных водах 6 августа 2009 года. Соответствующее соглашение было подписано премьер-министрами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В обмен российская сторона поддержала проект "Самсун-Джейхан" - строительство нефтепровода, по которому топливо будет транспортироваться между турецкими портами Самсун на Черном море и Джейхан на Средиземном.

Предполагается, что после того, как Турция дала согласие на сотрудничество, "Южный поток" сможет пройти в обход Украины и, соответственно, поставки газа в Европу не будут зависеть от этой страны, напоминает Лента.ру.