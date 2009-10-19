НУ-НС хочет услышать предложения ПР по новой коалиции

Фракция НУ-НС призывает фракцию Партии регионов официально выразить свои предложения относительно создания новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Согласительного совета сказал председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он напомнил, что на прошлой неделе представители Партии регионов заявляли о возможности создания новой парламентской коалиции.

В связи с этим Н.МАРТЫНЕНКО призвал “регионалов” на этой неделе провести официальные переговоры, в частности, выступить с конкретными предложениями по этому поводу.

Вместе с тем, руководитель фракции НУ-НС отметил, что «Наша Украина – Народная самооборона" не принимала никакого решения о выходе из действующей коалиции.