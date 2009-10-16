Тимошенко настроена на борьбу за голоса в Западной Украине

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО решением об использовании в школах украинского языка пытается получить дополнительные голоса жителей Западной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в заключении польских экспертов, опубликованных в аналитическом бюллетене Центра восточных исследований (OSW).

«Принятие такого решения свидетельствует о том, что Юлия ТИМОШЕНКО настроена сейчас на борьбу за западноукраинский электорат, для которого язык является «зеницей ока» народа и государства», - отметили эксперты.

В то же время они отметили, что такими действиями Ю.ТИМОШЕНКО теряет поддержку избирателей из более густонаселенных восточных южных областей Украины, где большинство разговаривает на русском языке.

Аналитики отметили, что запрещение разговаривать в школах на русском противоречит Конституции Украины и, скорее всего, будет игнорироваться учителями.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением № 1033 от 30 сентября утвердил изменения в Положение об общеобразовательном учебном заведении.

В частности, в соответствии с изменениями, в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении языком обучения признается украинский язык. Вместе с украинским языком в учебно-воспитательном процессе в государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях могут использоваться и изучаться языки национальных меньшинств.

Изменения предусматривают, что в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении постоянно должен использоваться украинский язык, а в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении с учебой языком национального меньшинства вместе с украинским языком - также язык, на котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении.

Справка УНИАН. Созданный польским правительством в 1990 году OSW является одним из самых авторитетных аналитических центров Польши. Центр специализируется на мониторинге и анализе политической, экономической и общественной ситуации в странах Центральной и Восточной Европы, на Балканах, Кавказе и Центральной Азии.

Как сообщал УНИАН, по мнению директора Киевского института проблем управления им. Горшенина Костя БОНДАРЕНКО, "Ю.ТИМОШЕНКО совершила электоральный прорыв на Восток. Сегодня многие регионалы налаживают отношения с Ю.Тимошенко. Она очень хорошо находит общий язык с угольщиками. Наталья КОРОЛЕВСКАЯ создает ТИМОШЕНКО плацдарм в Донецке и Луганске, Александр ФЕЛЬДМАН – в Харькове". Со своей стороны В.Янукович "попробует получить голоса на западе Украины"… К.Бондаренко призывает не удивляться, если вдруг из риторики В.Януковича исчезнут выпады в адрес НАТО: по словам политолога, "лидер ПР понимает, что в Вашингтоне могут сделать ставку на него".