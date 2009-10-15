Тимошенко прорвалась за «психологический барьер» - эксперт

Политолог, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отмечает, что Юлия ТИМОШЕНКО совершила «электоральный прорыв на Восток», и прогнозирует, что программа кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА образца 2010 года будет кардинально отличаться от его программы 2004 года.

Об этом К.БОНДАРЕНКО заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции «Украина накануне старта президентской кампании», сообщили УНИАН в пресс-службе Институтат Горшенина.

В ходе пресс-конференции К.БОНДАРЕНКО коснулся расстановки сил основных кандидатов в Президенты.

В частности, политолог отметил, что сохраняется и вряд ли изменится ситуация, при которой за высший пост в стране будут соревноваться два политика – В.ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО. «Сегодня именно эти политики задают тон в политической жизни страны, именно они определяют будущее Украины, и именно между ними развернётся основная борьба – и в первом, и во втором турах. Остальные политики позиционируют себя относительно основных игроков и вряд ли могут всерьёз претендовать на пост Президента», - заявил политолог.

По его словам, «В.ЯНУКОВИЧ в ближайшее время сделает попытку прорваться за рамки нынешнего своего показателя – 29,3% голосов. Ему нужны новые голоса избирателей – и он попытается получить их на Западе Украины. Поэтому не стоит удивляться, если программа кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА образца 2010 года будет кардинально отличаться от программы В.ЯНУКОВИЧА образца 2004 года».

Политолог отмечает, что за последние годы В.ЯНУКОВИЧ «перестал быть «донецким» политиком, превратившись во всеукраинского. Но при этом он полагает, что Восток Украины проголосует за него при любой погоде – но надо всячески постараться понравиться Западу Украины».

К.БОНДАРЕНКО призывает не удивляться тому, если вдруг из риторики В.ЯНУКОВИЧА исчезнут выпады в адрес НАТО. По словам политолога, лидер ПР понимает, что в Вашингтоне могут сделать ставку на него, как на наиболее желанную кандидатуру на пост Президента Украины с точки зрения новой Администрации США, особенно учитывая фактор сближения Барака ОБАМЫ и Дмитрия МЕДВЕДЕВА. В.ЯНУКОВИЧУ, «правда, придётся пойти на ряд уступок: например, пообещать пост премьер-министра Виктору ЮЩЕНКО или Арсению ЯЦЕНЮКУ. В начале ноября состоится визит В.ЯНУКОВИЧА в США, который поможет расставить многие акценты», - отметил директор Института Горшенина.

При этом, по мнению К.БОНДАРЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО прорвалась за некий «психологический барьер» - ей было необходимо преодолеть показатель в 20%, чтобы перейти к наращиванию электоральных активностей. Исследования, проведённые Институтом Горшенина, показали, что сегодня за Ю.ТИМОШЕНКО готовы проголосовать 20,4% избирателей. Это – весомый рост рейтинга - в июле за Ю.ТИМОШЕНКО готовы были голосовать 18,8% избирателей, сказал политолог.

«Ю.ТИМОШЕНКО совершила электоральный прорыв на Восток. Сегодня многие регионалы налаживают отношения с Ю.ТИМОШЕНКО. Она отлично находит общий язык с угольщиками. Наталья КОРОЛЕВСКАЯ создаёт Тимошенко плацдарм в Донецке и Луганске, Александр ФЕЛЬДМАН – в Харькове (где, по прогнозам социологов, она может получить до 25% в первом туре и около 34% во втором). С ней начинают заигрывать многие политики, ранее принадлежавшие к другим политическим лагерям», - заявил политолог.

«Юлия ТИМОШЕНКО напоминает мне Сальвадора Альенде. Его правительство тоже столкнулось с саботажем со стороны проамерикански настроенных олигархов, с искусственными играми на курсах валют, с бунтами пустых кастрюль и т.д. Потом пришёл генерал Пиночет – и через год кризис прекратился. Мне кажется, что сегодня внешние и внутренние силы готовы принести Ю.ТИМОШЕНКО в жертву, как в 1973 году – Альенде», - сказал К.БОНДАРЕНКО. Он добавил, что против Ю.ТИМОШЕНКО «играет еще один фактор - это олигархи, недовольные результатами приватизации Одесского припортового завода. Они считают себя обиженными, «кинутыми»: ни завода, ни заставных денег. Ещё вчера они верили в Ю.ТИМОШЕНКО, а сегодня будут работать против неё».

* * * Исследование проводилось Институтом Горшенина в сентябре 2009 года, было опрошено 2000 респондентов в 160 населённых пунктах Украины, погрешность составляет +/- 2,2%.