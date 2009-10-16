У Тимошенко решили судиться за пенсионный налог с «упрощенцев»

Кабинет министров Украины планирует до 2 ноября текущего года подать апелляцию на решение Окружного административного суда Киева о признании недействительным постановления правительства №366 «Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности, избравшими особый способ налогообложения”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Она сообщила, что Министерство юстиции 13 октября т.г. подало заявку на апелляцию. По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, согласно процедурным нормам апелляцию можно подать в течение 20 дней, то есть до 2 ноября.

При этом министр подчеркнула, что на сегодняшний день решение суда об отмене взимания пенсионных взносов с предпринимателей еще не вступило в силу.

«Министерство юстиции направило заявку на апелляцию. Сама апелляция должна быть подана не позднее чем через 20 дней – это до 2 ноября. Сегодня еще решение суда в силу не вступило», – сказала Л.ДЕНИСОВА.

Кроме того, она сообщила, что правительство сейчас ведет переговоры с мелкими предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения, и они прекрасно понимают необходимость решить вопрос их пенсионного обеспечения в будущем.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, правительство совместно с предпринимателями разработало законопроект о внесении изменений в закон об общегосударственном обязательном пенсионном страховании. В частности, документом предлагается период, когда предприниматели работали по упрощенной системе налогообложения и не осуществляли выплат в Пенсионный фонд, зачислять в общий стаж и учитывать зарплату, которую они получали на прежнем месте работы.

«Стаж будет, но не будут учитываться эти заработные платы, что позволит предпринимателям, если они ушли в бизнес с должности, например, инженера, учитывать их зарплату инженера и потом уже те взносы, которые они будут платить по новой системе», – сказала Л.ДЕНИСОВА.

Также она сообщила, что согласно законопроекту от уплаты пенсионных взносов будут освобождены предприниматели, которые уже являются пенсионерами.

Министр еще раз подчеркнула, что в вопросе уплаты пенсионных взносов в Украине все категории граждан должны находится в равных условиях.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Кабинета Министров №366, с 1 мая 2009 года частные предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, должны платить дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд Украины в размере от 123,50 грн. в месяц.

28 сентября 2009 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иски около 2 тысяч частных предпринимателей к Кабинету Министров Украины и признал недействительным постановление правительства № 366 "Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности, избравших особый способ налогообложения". Тем самым суд приостановил действие данного постановления Кабмина, удовлетворив заявленное ходатайство об обеспечении административного иска.