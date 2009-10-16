В Совете Европы напомнили про обязательства Украины

Представитель Генерального секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества в Украине Аке ПЕТЕРСОН поддерживает решение Кабинета министров Украины вынести проект Уголовно-процессуального кодекса на общественное обсуждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

Как отметил А.ПЕТЕРСОН, принятие кодекса крайне необходимо для реформирования системы криминальной юстиции и улучшения ситуации с правами человека в процессе досудебного следствия и криминального судопроизводства. А.ПЕТЕРСОН отметил, что Совет Европы готов и в дальнейшем поддерживать принятие нового УПК. Эта важная реформа должна быть внедрена как можно скорее.

Принятие нового УПК входит в перечень взятых Украиной обязательств перед Советом Европы. Совет Европы поддерживал разработку проекта кодекса и осуществил его экспертизу. Эксперты положительно оценили текст проекта УПК, сообщили УНИАН в пресс-службе СЕ.

Как сообщал УНИАН, 14 октября с.г. правительство одобрило проект нового Уголовно-процессуального кодекса (УПК), и предлагает провести его общественное обсуждение перед представлением на рассмотрение в Верховную Раду.

Как сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, работа над новым Уголовно-процессуальным кодексом длилась около 2,5 лет. “В Украине еще в 2001 году был принят новый Уголовный кодекс, а вот сфера таких правоотношений, как процессуальные правила проведения преследования лица, осталась наименее реформированной», - сказал Н.ОНИЩУК. Министр отметил, что новый УПК прошел экспертизу в Совете Европы и получил положительные заключения.

Министр сообщил, что проект закона будет размещен на официальном сайте Министерства юстиции. «С точки зрения защиты прав и свобод человека, гарантий их защиты – это второй документ после Конституции. Вот почему, собственно, нам необходима взвешенность и постепенность», - отметил Н.ОНИЩУК.