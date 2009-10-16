В Генпрокуратуре говорят, что Дурдинца с розыска никто не снимал

Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Печерского районного суда Киева, которым было отменено постановление о возбуждении уголовного дела против бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Тиберия ДУРДИНЦА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, соответствующая жалоба сегодня была подана в Апелляционный административный суд столицы.

Также в ведомстве заметили, что решение об объявлении Т.ДУРДИНЦА в розыск не отменялось.

"С розыска его никто не снимал. Такое решение суд принять не может, поскольку оно находится в компетенции органов прокуратуры", - сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня СМИ сообщили, что Печерский райсуд Киева 9 октября отменил постановление Генпрокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя СБУ Т.ДУРДИНЦА. Такое решение принял судья Сергей ВОВК, который не признал доводов Генпрокуратуры, которая настаивала на криминальном наказании высокопоставленного силовика за незаконное пребывание в должности.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СИВКОВИЧ также сообщил, что одновременно с закрытием уголовного дела Печерский суд прекратил международный розыск Т.ДУРДИНЦА.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура возбудила против Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по статье 382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения).

11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не исполняет решение Окружного админсуда суда о признании незаконным назначение его на должность зампредседателя СБУ.

19 мая Т.ДУРДИНЕЦ, в соответствии с постановлением Генпрокуратуры и решением Печерского райсуда Киева, был объявлен в международный розыск.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Т.ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В июле 2009 года Апелляционный суд Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Т.ДУРДИНЦА.