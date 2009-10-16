Гриценко говорит, что насобирал уже 2,5 миллиона гривен

На личный счет председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, председателя Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция» Анатолия ГРИЦЕНКО для регистрации его кандидатом на пост Президента Украины поступило 2503109 гривен. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.

Еще месяц назад, по словам А.ГРИЦЕНКО, Партия регионов и БЮТ “поставили финансовый барьер для всех кандидатов на пост Президента – 2,5 млн. гривен залога, чем дали зеленый свет баллотироваться на наивысшую должность в стране только олигархам”.

«У меня нет таких денег, – сказал он во Львове журналистам, – не наворовал, и у олигархов я их тоже не буду брать – потому что на посту Президента буду реализовывать собственную, а не их программу, буду защищать интересы всех 46 миллионов граждан, а не нескольких зажиточных семей».

По данным пресс-службы А.ГРИЦЕНКО, со всех регионов Украины ежедневно поступают средства – по 10, 20, тысяче и сотнях тысяч гривен.

«Мне пишут письма старушки, которые через своих внуков пересылают посильную для них сумму, потому что верят в искренность моих намерений, – сказал политик. – Именно ради таких людей, которые сердцем чувствуют, что настоящее, а что искусственное и фальшивое и сохраняют надежду на лучшее, я и осмелился на эту неравную, изнурительную борьбу. Вместе мы сможем изменить правила олигархов. Мы вынудим работать социальные лифты, и наконец достойные люди будут занимать высокие государственные должности».

По словам политика, представители малого и среднего бизнеса также перечисляют средства – от нескольких десятков до 150 тысяч гривен.

“Это означает одно – их уже достало, – отметил он. – Они не согласны жить по правилам, когда нормально работать может лишь тот, кто платит поборы и носит взятки”. Ни один из представителей бизнеса, по словам А.ГРИЦЕНКО, не выдвигает ему никаких условий, “они просто поддерживают позицию”, с которой он выступает. “Им нужные честные и стабильные правила игры для всех, которых будут придерживаться и Президент, и правительство, и судебная и правоохранительная системы. Я готов это обеспечить», – сказал глава «Гражданской позиции».

А.ГРИЦЕНКО также призывал граждан “доказать, что у страны есть перспектива”. «Общаясь с людьми, – поделился он, – часто слышу: вы нормальный, порядочный человек, честный офицер, который не крадет и имеет собственную позицию, но непроходимый, потому что за вами нет миллиардов. Я отрицаю: если непроходимый – честный, порядочный и не крадет, тогда непроходимый весь украинский народ. Нужно сломать эту систему, сказать «нет» кандидатам, у которых вместо собственной позиции – олигархи за спиной».

Как сообщалось, 10 сентября вступил в силу измененный закон «О выборах Президента Украины», согласно которому залог для участия в президентской кампании с 500 тысяч гривен возрос до 2,5 миллиона.