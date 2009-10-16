Визит Порошенко в Москву: посольство Украины отказалось от комментариев

Посольство Украины в РФ не комментирует информацию о визите министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО в Москву.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в Москве Олег ВОЛОШИН.

«Посольство Украины не комментирует информацию о визите ПОРОШЕНКО в Москву», - сказал О.ВОЛОШИН.

При этом он отметил, что «нам известно о заинтересованности российской стороны в скорейшем установлении рабочих контактов с новым министром».

Ранее сегодня один из украинских дипломатов сообщил УНИАН, что 23 октября П.ПОРОШЕНКО планирует осуществить официальный однодневный визит в Москву.

«П.ПОРОШЕНКО планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ. Это будет первый визит украинского министра иностранных дел с 2007 года», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 октября назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел.

15 октября на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на полномасштабное сотрудничество и преемственность в отношениях с П.ПОРОШЕНКО.