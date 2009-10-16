Литвин призывает политиков заниматься не вышиванками, а проблемами людей

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает политиков заниматься “не вышиванками”, а решать конкретные проблемы жизнеобеспечения людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире, комментируя проблемную ситуацию в его родном Новоград-Волынском, где 14 октября энергетики предупредительно отключили город от водоснабжения за долги.

«Я думаю, что руководителям, кроме вышиванок, нужно вплотную заняться и людьми, человеческими неотложными проблемами», - подчеркнул председатель ВРУ.

Он также сообщил, что обратится с письмом к правительству и Министерству обороны, которое задолжало военному гарнизону в Новоград-Волынском средства для расчетов за потребленные энергоносители.

При этом спикер заметил, что руководству страны, Минобороны и местной власти Житомирской области не стоит ограничиваться исключительно переписками, а следует немедленно принять действенные меры для реструктуризации задолженности и снятия этого вопроса.

«Возможно, если бы я сегодня не поехал в Житомирскую область, об этой проблеме никто бы и не знал», - считает председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 14 октября из-за задолженности водоканала перед энергетиками в городе Новоград-Волынский Житомирской области (население более 50 тыс. чел.) на целый день было полностью прекращено водоснабжение. В свою очередь, руководство водоканала заявляет, что с ними также не рассчитался главный потребитель – военный гарнизон.