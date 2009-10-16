Тигипко говорит, что получил достаточно информации и готов к выборам

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО заявляет о готовности к избирательной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал журналистам на брифинге в Национальном дворце «Украина», где при содействии политика состоялся торжественный концерт по случаю 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

По словам С.ТИГИПКО, через три дня начинается официальная предвыборная кампания, и его команда готова к началу активной агитации.

«Я считаю, что я готов, потому что понимаю, что нужно делать», - сказал он.

С.ТИГИПКО также добавил, что уже объездил почти всю страну и собрал достаточно информации о проблемах регионов и ожиданиях людей.

«Я получил достаточно информации о том, что необходимо сделать в первую очередь в стране, и поэтому сейчас уже готов к активной кампании», - подытожил он.