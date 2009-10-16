Вакарчук: отправят в отставку - пойду писать формулы

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК в случае своей отставки намерен вернуться во Львовский университет для продолжения преподавательской деятельности.

Об этом И.ВАКАРЧУК заявил в интервью газете «Коммерсантъ-Украина» (№ 177 от 16 октября 2009 года), комментируя зарегистрированное в Верховной Раде постановление о его отставке с должности министра образования.

«Мне жаль тратить время на свою защиту - оно слишком ценно. Проголосуют депутаты - я спокойно заберу свои книги из этого кабинета и пойду на кафедру теоретической физики Львовского национального университета читать лекции и писать формулы», - сказал И.ВАКАРЧУК.

Министр не склонен переоценивать своей роли в проведении реформы образования. «Реформы – труд коллективный. Сначала надо понять, для чего они нам нужны. Потом провести исследование – для того, чтобы изучить имеющуюся ситуацию. Разумнее всего собрать людей, и пусть они скажут, что нужно сделать и как это можно сделать лучше. В министерстве мы уже провели десятки подобных совещаний, в том числе по всем основным предметам средней и высшей школы. Приглашали учителей, преподавателей, ученых, то есть тех, кто каждый день преподает, а не только управляет», - сообщил он.

Министр подчеркнул, что нынешние изменения, внесенные в школьную или университетскую программу, - это предложения специалистов, принимавших участие в обсуждениях. «Это сотни людей. После этого должна быть создана рабочая группа из 20-40 участников, представляющих все регионы страны. В течение одного-двух месяцев ей необходимо собрать различные предложения, а итоговый материал представить на заседании коллегии министерства, где после обсуждения и будет принято решение о создании программы либо других нововведениях. Такой механизм мы считаем наиболее подходящим для любых реформ», - пояснил И.ВАКАРЧУК.

В то же время министр не стал прогнозировать возможность продолжения начатых реформ в образовании во время его руководства министерством. «Я продолжил издание школьных учебников, компьютеризацию сельских школ, программу «Школьный автобус», внедрение Болонской системы, независимое тестирование... Есть вещи, которые начались уже в период моей работы, – расширение автономии вузов, свободный выбор гуманитарных предметов, развитие исследовательских университетов, новое положение о присвоении званий доцента и профессора, что радикально улучшило ситуацию с учебниками в университетах, совершенствование системы аккредитации, оптимизация сети вузов и много других шагов. Не все может иметь продолжение, не все будут к этому готовы, но надо же было это когда-то начать!», - подчеркнул И.ВАКАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отставке И.ВАКАРЧУКА с должности министра образования и науки Украины.