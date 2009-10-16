Минюст начнет заверять копии уставов и свидетельств партиям

Министерство юстиции начнет процесс заверения копий уставов и свидетельств политическим партиям, которые намерены стать субъектами избирательного процесса на очередных выборах Президента Украины, с 19 октября 2009 года, то есть, с момента начала избирательного процесса в Украине.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, проинформировал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Министр напомнил, что избирательный процесс очередных выборов Президента Украины начинается 19 октября 2009 года в соответствии с частью третьей статьи 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины» и постановлением Верховной Рады Украины «О назначении очередных выборов Президента Украины» от 23 июня 2009 года №1535-VI.

При этом, сообщил министр, в соответствии со статьями 45 и 51 Закона Украины «О выборах Президента Украины», к сообщению об образовании избирательного блока и для регистрации кандидата на пост Президента Украины в Центральную избирательную комиссию должны быть поданы, в частности, копии свидетельства о регистрации партии (или партий, которые входят в блок) и ее устава (уставов партий, которые входят в блок), заверенные бесплатно Министерством юстиции Украины после начала избирательного процесса.

Порядок заверения копий уставов и свидетельств о регистрации политических партий, которые намерены стать субъектами избирательного процесса в соответствии с законами Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О выборах Президента Украины", утвержден приказом Министерства юстиции Украины от 23 октября 2008 года №1825/5 (зарегистрирован в Минюсте 24 октября 2008 года за №1021/15712), с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства юстиции Украины от 13 октября 2009 года №1856/5.