Тигипко: коррупционную нагрузку со строительной отрасли должен снять КМУ

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что правительство должно снять коррупционную нагрузку со строительной отрасли.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО относительно сообщения Госкомстата о спаде объемов строительных работ на 52,4% за первые 9 месяцев 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Строительная отрасль из локомотива экономики превратилась в ее тормоз», - сказал он.

«Проблемы в сфере строительства нельзя оправдать бюджетными трудностями и мировым кризисом. Негативные объективные факторы многократно усиливает ужасная коррупция в системе госрегулирования строительства, в процедурах землеотвода, – заявил С.ТИГИПКО. – Элементарное устранение «коррупционного налога» из строителей уже дало бы мощный толчок отрасли».

«Замороженное реальное рефинансирования банков, которые выдают ипотечные кредиты, из-за чего даже подешевевшее жилье стало недоступным для граждан. Вместо того чтобы бросать деньги на залатывание дыр, правительство должно направлять имеющиеся ресурсы в точки роста, навести порядок в разрешительной системе и ограничить чиновнический произвол», – сказал С.ТИГИПКО.