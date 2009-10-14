Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил ветеранов Украинской повстанческой армии с 67-й годовщиной со дня создания УПА.

“Созданная в день Пресвятого Покрова, эта армия народного сопротивления стала справедливым ответом Украины на репрессии сталинского и нацистского режимов, воплощением стремления нашего народа к свободе и независимости”, - подчеркнул глава государства в своем поздравлении, обнародованном на его официальном сайте.

По мнению Президента, не имея государства, находясь под оккупацией, украинцы осуществили невозможное – они сформировали полноценную боеспособную армию, которая контролировала обширные территории и долгие годы противостояла врагу. Это была не просто армия, это была основа будущей государственности, о чем свидетельствует учреждение в 1944 году Украинского Главного Освободительного Совета как верховного органа украинского народа в его революционно-освободительной борьбе.

По словам В.ЮЩЕНКО, подвиг воинов УПА не имеет аналогов в истории. Тысячи и тысячи украинских юношей и девушек с оружием в руках вступили в бой сразу с двумя человеконенавистническими империями – немецко-фашистской и советско-коммунистической. Их дело казалось безнадежным, но они противопоставили имперской мощи силу духа и победили. Империи пали и на их развалинах появилась независимая, соборная, демократическая Украина.

“Сегодня мы возрождаем историческую правду и справедливость, очищаемся от десятилетних наслоений фальсификаций нашего прошлого. Сегодня мы отдаем должные уважение и почет бойцам Украинской повстанческой армии как доблестным защитникам Родины и настоящим национальным героям. На их примере мы воспитываем новые поколения украинских патриотов”, - отметил Президент.

Он пожелал ветеранам УПА крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии на многие лета.