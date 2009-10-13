Ющенко освободил Кислинского от должности зампредседателя СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом №827/2009 освободил Андрея КИСЛИНСКОГО от должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ заявил об использовании А.КИСЛИНСКИМ поддельного документа о высшем образовании. Он обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой провести проверку подлинности диплома А.КИСЛИНСКОГО.

12 октября министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявил, что результаты проверки Минобразования подтвердили, что заместитель председателя СБУ А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Национального университета Украины имени Т.Шевченко. «Господин КИСЛИНСКИЙ в университете имени Тараса Шевченко не числится, и диплом об окончании исторического факультета не получал», - отметил министр.

Сегодня, 13 октября, председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об освобождении А.КИСЛИНСКОГО от должности своего заместителя.