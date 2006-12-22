Путин: ЧФ РФ должен иметь возможность полноценно функционировать

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что Черноморский флот должен иметь возможность полноценно функционировать и быть фактором укрепления безопасности в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В.ПУТИН отметил, что на данный момент достаточно активно развиваются отношения между Украиной и Россией в военной сфере. По его словам, встречи руководителей военных ведомств Украины и России проходят регулярно.

В.ПУТИН также отметил, что одним из важных вопросов работы межгосударственной комиссии является функционирование Черноморского флота.

При этом Президент России сказал, что флот функционирует в соответствии с базовым договором от 1997 года.

«Мы хотим, чтобы флот имел возможность полноценно функционировать и быть фактором укрепления безопасности в регионе, углубления украино-российского партнерства», - подчеркнул он.

По словам В.ПУТИНА, при этом должны разумно учитываться интересы обеих стран.

«Мы с Виктором Андреевичем по этой проблеме достаточно серьезно и подробно говорили», - добавил Президент РФ.