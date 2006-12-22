Путин: ЧФ РФ должен иметь возможность полноценно функционировать
...и быть фактором укрепления безопасности
Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что Черноморский флот должен иметь возможность полноценно функционировать и быть фактором укрепления безопасности в регионе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
В.ПУТИН отметил, что на данный момент достаточно активно развиваются отношения между Украиной и Россией в военной сфере. По его словам, встречи руководителей военных ведомств Украины и России проходят регулярно.
В.ПУТИН также отметил, что одним из важных вопросов работы межгосударственной комиссии является функционирование Черноморского флота.
При этом Президент России сказал, что флот функционирует в соответствии с базовым договором от 1997 года.
«Мы хотим, чтобы флот имел возможность полноценно функционировать и быть фактором укрепления безопасности в регионе, углубления украино-российского партнерства», - подчеркнул он.
По словам В.ПУТИНА, при этом должны разумно учитываться интересы обеих стран.
«Мы с Виктором Андреевичем по этой проблеме достаточно серьезно и подробно говорили», - добавил Президент РФ.