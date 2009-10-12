Вкладчикам Сбербанка придется ждать денег от Тимошенко 400 лет?

Обещание премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно погашения в течение 2-х лет обязательств государства по выплатам обесцененных сбережений граждан так и осталась предвыборным лозунгом, поскольку, даже учитывая заложенный ресурс на эти цели на 2010 год, выплаты 2008-2010 лет будут составлять лишь 5,5% необходимого объема.

К такому выводу пришли специалисты Секретариата Президента. Информационная справка относительно ситуации с возвращением гражданам обесцененных сбережений Сберегательного банка СССР опубликована на официальном сайте главы государства.

Обязательства государства перед гражданами по обесцененным сбережениям, размещенным в бывшем Сбербанке СССР, составляют 121,9 млрд. гривен, утверждается в справке. За 11 лет (с 1997 по 2008 гг.) было выплачено 10,5 млрд. гривен. В 2009 году запланировано потратить на эти цели еще 250 млн. гривен. Следовательно, на начало 2010 года, с учетом выплаты запланированного объема в 2009 году, задолженность по обесцененным сбережениям будет составлять 111,15 млрд. гривен.

Авторы справки утверждают, что в Реестр вкладчиков по состоянию на 09.10.2009 включены 12 968 846 человек, из которых получили выплаты 6 392 793 гражданина, – это “составляет лишь 49,3% от общего количества зарегистрированных”. Выплаты «Юлиной тысячи» ожидают еще 6 576 053 граждан.

В то же время в проекте госбюджета на 2010 год на осуществление выплат по обесцененным сбережениям заложен ресурс в объеме 250 млн. гривен – такой же как в 2009-ом. То есть из общего количества вкладчиков, которые не получили до этого времени компенсацию, но внесены в реестр, в 2010 году компенсацию смогут получить лишь около 4%.

«При предусмотренных на 2010 год темпах возвращения сбережений для полного расчета государства по своим обязательствам необходимо будет свыше 400 лет», утверждается в анализе.