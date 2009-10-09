Тимошенко сделает из банка «Киев» структуру Укрпочты

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время на базе банка «Киев» создать почтовый банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Банк «Киев» успешно работает. Он имеет всю систему, но не имеет серьезной разветвленной сети отделений… Именно поэтому я думаю, что мы на ближайшем заседании правительства рассмотрим предложение, чтобы на базе такого банка сделать украинский почтовый банк, который будет неотъемлемой частью функционирования «Укрпочты», то есть это должно быть одним целым», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что создание такого банка значительно улучшит ситуацию в работе «Укрпочты», в частности, по предоставлению услуг и получению платы за них. Премьер высказала удовлетворение тем, что участники Третьего Всеукраинского форума работников почтовой связи поддержали идею создания такого банка.

Как сообщал УНИАН, 10 июня т.г. Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – "Укргазбанка", "Родовид Банка" и банка "Киев".

В капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%, сумма рекапитализации составила 3,563 млрд. грн.

18 сентября т.г. из банка «Киев» была выведена временная администрация, отменен мораторий на снятие депозитов и возобновлены полномочия общего собрания наблюдательного совета и правления банка.

Справка УНИАН. Активы банка «Киев» на 1 июля 2009 года составили 3,456 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – до 2,906 млрд. грн., обязательства – до 4,069 млрд. грн., уставный капитал – 2,25 млн. грн., собственный капитал – «минус» 612,623 млн. грн. Банк «Киев» закончил І полугодие 2009 года с убытком 1,2 млрд. грн. против 16,1 млн. грн. прибыли годом ранее.