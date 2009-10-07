Янукович пожаловался на свою жизнь рабочим трубного завода

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ рассказал, как из-за «надоевших выборов» он соскучился по «стабильной, напряженной, профессиональной работе», направленной на обеспечение стратегического развития Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, выступая перед трудовым коллективом Новомосковского трубного завода в Днепропетровской области, где политик находится с рабочей поездкой.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в Украине должна быть преемственность власти, и стратегическое развитие государства должен реализовываться «от А до Я».

По убеждению политика, это должно чувствоваться независимо от того, кто пришел к власти.

«Он должен продолжать выполнять программы, утвержденные на государственном уровне», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Можете ли вы себе представить, как мне надоели выборы?!», - спросил политик, обращаясь к трудовому коллективу предприятия, и отметил, что выборы сегодня надоели всей стране.

«Надоела эта политизация, бесконечная борьба за власть. Хочется стабильной и спокойной работы – напряженной, профессиональной», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, рассказывая о своих планах по возвращении к власти.