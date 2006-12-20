Тарасюк и Костенко объединили партии

Председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК и председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО подписали сегодня Декларацию о восстановлении организационного единства НРУ и УНП и объединении всех национально-демократических сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

В частности, в этом документе речь идет о том, что партии договорились образовать Совет НРУ-УНП в составе 12 лиц от каждой партии, решения которого принимаются консенсусом; утвердили и подписали положение о Совете НРУ-УНП; договорились проводить совместные заседания руководящих органов не реже 1 раза в месяц; совместно действовать во всех представительских органах власти; проводить совместные политические акции, принимать совместные заявления, обращения по актуальным вопросам жизни страны.

Также Народный рух и Украинская народная партия обратились ко всем национально-демократическим силам Украины с предложением совместно отстаивать политические позиции, поддерживать деятельность друг друга, объединить усилия для участия в следующих президентских, парламентских и местных выборах и для реализации этих заданий сформировать постоянно действующий межпартийный комитет.

После подписания документа Б.ТАРАСЮК заметил, что "дискуссия, которая предшествовала подписанию этого документу, - это была серьезная дискуссия, в ходе которой представители наших партий констатировали, что это очень важное событие в истории правых сил в Украине”.

"Мы очень долго ожидали этого события, возможно, даже слишком долго, но главное заключается в том, что мы все согласились, что мы восстанавливает организационное единство Народного руха Украины, и договорились о механизмах нашего сотрудничества", - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.