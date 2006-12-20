Мэр Одессы сохраняет лидерство в рейтинге доверия (опрос)

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ сохраняет самый высокий рейтинг среди политических деятелей области. В ноябре о доверии ему заявили 31,2% опрошенных одесситов. Об этом сегодня сообщила автор исследования, заведующая кафедрой социальных теорий Одесской национальной юридической академии Людмила КОРМИЧ, принявшая участие в заседании «круглого стола» по подведению политических итогов уходящего года в регионе, передает корреспондент УНИАН.

Рейтинг председателя Одесского областного совета Николая СКОРИКА в облцентре составляет 22,7%, а в области – 26,9%.

Главе облгосадминистрации Ивану ПЛАЧКОВУ доверяют соответственно по 31% опрошенных.

Л.КОРМИЧ уточнила, что организованный кафедрой социальных теорий ОНЮА опрос 830 человек проводился в течение ноября. Погрешность результатов не превышает 2,2 – 2,5%.

Ученый-социолог резюмировала, что рейтинги политиков и политических сил региона снизились по сравнению с июнем текущего года, когда проводилось аналогичное исследование. Тогда рейтинг Э.ГУРВИЦА составлял 39%, а Н.СКОРИКА – 26%.

Между тем, по мнению депутата Одесского горсовета Александра КРАВЦА (Партия регионов), «снижение рейтинга политиков и партий после выборов – естественный процесс».