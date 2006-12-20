Отец убитого в Лондоне экс-офицера ФСБ России Литвиненко даст пресс-конференцию в УНИАН

21 декабря в 16-00 в УНИАН состоится пресс-конференция отца убитого в Лондоне экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко Вальтера Литвиненко. Вальтер Литвиненко представит книги своего сына «ЛПГ: Лубянская преступная группировка» и «ФСБ взрывает Россию» (написана в соавторстве с Юрием Фельштинским), в которых Александр Литвиненко обвинил ФСБ и лично Владимира Путина в громких преступлениях, включая взрывы жилых домов в 1999 году. (ул. Крещатик, 4 конференц-зал). Представителям СМИ, желающим получить по экземпляру книг необходимо сделать заявку по телефону: (+38 067) 712-94-05 или по e-mail: ua@kolokol.org. Регистрация на месте поредакционным удостоверениям.