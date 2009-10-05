БЮТ и ПР обещают депутатские места членам результативных избиркомов?

Члены окружных избирательных комиссий, которые будут представлять во время выборов Президента Украины Партию регионов и Блок Юлии Тимошенко, будут включены в список депутатов местного уровня от этих политических сил на выборах в районные и городские советы весной 2010 года.

Такую систему поощрения ведущие политические силы разработали для членов избиркомов, которые приложат максимум усилий для победы лидеров своих партий в выборах главы государства, пишет газета «Дело» (№ 160 от 5 октября).

В частности, новую мотивационную систему премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО лично представила руководителям своих избирательных штабов на встрече, состоявшейся на прошлой неделе. «Люди, представляющие в окружных избиркомах интересы Ю.ТИМОШЕНКО и принесшие ей первое место на выборах в том или ином регионе, автоматически заносятся в избирательный список «Батькивщины» на выборах в райсоветы и горсоветы, которые состоятся весной 2010 года», - сообщил изданию народный депутат от БЮТ, присутствовавший на встрече с премьером.

По его словам, со всеми представителями кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО в окружных избиркомах будут подписаны соответствующие договоры, согласно которым в случае удачного для нее исхода премьер гарантирует своим людям в избиркомах первое место в списках на местных выборах всех уровней.

В то же время, отмечает издание, официально комментировать идею премьер-министра члены БЮТ не берутся. Руководитель избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО в Киевской области, председатель Киевского облсовета Владимир МАЙБОЖЕНКО сообщил, что до него никаких указаний по этому поводу пока доведено не было. «Я считаю, что если человек умеет и хочет работать, он будет, а если нет - никакая мотивация не поможет», — сказал В.МАЙБОЖЕНКО.

В избирательном штабе лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА сообщили, что инициатива Ю.ТИМОШЕНКО не является ноу-хау. «Конечно, в списках и на местные выборы, и на выборы депутатов в общенациональном масштабе окажутся те, кто покажет наилучший результат в окружных избиркомах», - отметил один из руководителей штаба В.ЯНУКОВИЧА народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, «регионалы» будут отбирать кадры для избиркомов среди медиков, учителей и представителей малого и среднего бизнеса. Тех, кто больше окажет содействия победе В.ЯНУКОВИЧА на выборах Президента, в дальнейшем включат в списки на выборы в местные органы власти. «Однако мы не будем подписывать никаких договоров с ними, ведь они не имеют никакой юридической силы: Виктору Федоровичу поверят на слово», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вместе с тем, в избирательном штабе председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, который также намерен участвовать в избирательной гонке, схем мотивации своих представителей пока не обсуждали. Член Блока Литвина в парламенте Олег ЗАРУБИНСКИЙ осуждает придуманные БЮТ и Партией регионов методы работы с членами избиркомов. «Избиркомы должны обеспечить честный подсчет голосов, а схема, предложенная «регионалами» и «бютовцами», стимулирует идти на нарушения. Мне это не нравится», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Согласно новому закону о выборах Президента Украины, окружные избирательные комиссии формируются из представителей всех кандидатов на пропорциональной основе. Главу окружного избиркома они выбирают между собой. Членом избиркома может стать лишь житель той местности, в которой тот или иной окружной избирком размещен. Всего в Украине 225 окружных избирательных комиссий.