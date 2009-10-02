Эксперты: срыва президентских выборов не будет

Политические эксперты убеждены, что срыва президентских выборов в Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня на пресс-конференции, подводя политические итоги недели.

«Я твердо убежден, что срыва выборов не будет. У тех, кто этого желает, нет ни возможностей, ни политической воли. А у тех, политических сил, кто имеет возможности, нет для этого никакой мотивации», – сказал директор аналитического центра «Открыта политика» Игорь ЖДАНОВ.

Его точку зрения поддержал и директор политико-правовых программ Центра имени Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО, который отметил, что на этапе избирательного процесса нет серьезных угроз, которые могли бы его сорвать.

Вместе с тем, он предположил возможные конфликты на этапе подсчета голосов, когда результаты голосования не будут установлены или признаны побежденной стороной и будут обжалованы в судебном порядке.

Во избежание угрозы неустановления результатов выборов, считает Ю.ЯКИМЕНКО, политические силы должны договориться, что проигравший кандидат обязательно признает победу своего политического соперника.

По мнению председателя правления Лаборатории законодательных инициатив Игоря КОГУТА, сегодня в Украине вообще нет политической воли “для фальсификации выборов и срыва избирательного процесса”, несмотря на то, что об этом много говорят политики.

При этом одним из наиболее возможных факторов фальсификации результатов волеизъявления эксперт считает нормы закона о выборах президента, в соответствии с которыми предусмотрена возможность вносить изменения в списки избирателей в день голосования.