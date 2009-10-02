Тимошенко после победы на выборах обещает установить диктатуру

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после ее победы на президентских выборах в государстве будет установлена диктатура закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании клуба региональных лидеров IX Львовского международного экономического форума.

«Абсолютно точно - если мне удастся выиграть в президентской кампании - будет диктатура, но диктатура закона, того, чего сегодня в Украине даже близко нет, и правовой нигилизм абсолютно разрушает все сферы и направления нашей жизни. Поэтому именно такую диктатуру я абсолютно точно могу пообещать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пообещала навести порядок во всей вертикали исполнительной власти, по словам премьера, порядок, «по которому уже соскучилась Украина».

«Больше порядка, меньше хаоса и больше права - это я могу вам обещать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она подчеркнула, что система власти будет сбалансированной, и оппозиция будет иметь достаточно прав.

«Я уже третий год пытаюсь дать большие права оппозиции парламентской, а она их брать не хочет… Считаю, что сильная исполнительная власть должна быть и работать рядом с сильной парламентской оппозицией, которая наделена полномочиями и инструментами (для своей работы – УНИАН), и думаю, что мы обязательно это сделаем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.