Луценко: Мерседес Тедеев быстро отдал - состав преступления исчерпан

Народный депутат Украины от Партии регионов Эльбрус ТЕДЕЕВ дал показания относительно своего автомобиля, который находился во время перестрелки в Голосеевском парке столицы, и милиция не имеет к нему вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Он прибыл на допрос к следователю, дал показания. И у меня к нему вопросов нет», - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что Э.ТЕДЕЕВ «своей быстрой реакцией исчерпал состав преступления», вернув автомобиль, который взял у одного человека.

«Вопросов к нему в этом теперь нет», - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Голосеевском парке устроили разборки со стрельбой две группы выходцев с Кавказа, среди них был Роберт ТЕДЕЕВ, который назвался двоюродным братом Э.ТЕДЕЕВА. В разборках были ранены три человека, один из них умер.

Стрелявшие скрылись на "Мерседесе-500" черного цвета с номерным знаком Верховной Рады. Как отметили в милиции, эта машина оформлена на народного депутата Украины от Партии регионов Э.ТЕДЕЕВА.

В то же время сам Э.ТЕДЕЕВ утверждал, что у него нет никакого брата Роберта, а его машина оказалась в Голосеевском парке случайно. По словам депутата, его охранники в это время в парке “занимались спортом”.

30 сентября Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что МВД намерено допросить Э.ТЕДЕЕВА в связи с перестрелкой в Голосеевском парке Киева 11 сентября.

Кроме того, по данным СМИ, вскоре после инцидента в Голосеевском парке Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в МВД поступило письмо от гражданина Н., который утверждал, что Э.ТЕДЕЕВ отобрал у него “Мерседес”. “Это не тот автомобиль, который фигурировал в голосеевских “разборках” – тот зарегистрирован на водителя Э.ТЕДЕЕВА с правом управления самого Э.ТЕДЕЕВА, этот "Мерседес" использует сам народный депутат”, - отметил министр.

27 сентября Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что Э.ТЕДЕЕВ отдал владельцу автомобиль, за который он, как сообщали некоторые СМИ, вроде бы не заплатил.