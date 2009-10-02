Ющенко: Тимошенко хочет вернуть страну во времена «кухонной гласности»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ростом количества примеров откровенного и публичного пренебрежения премьер-министром Украины национальным законодательством, сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Плохой традицией в последних заявлениях и действиях премьер-министра Украины становится обещание добиваться своего во что бы ни стало – несмотря на решение судов, прямой законодательный запрет, национальные интересы», - отметила она, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, в этом ряду: обещание принять бюджет постановлением правительства; призывы приватизировать стратегическое предприятие – Одесский припортовый завод – вопреки решениям суда; в этом же перечне – судебное решение, которым фактически запрещена критика правительства.

Как сказала пресс-секретарь Президента, такие публичные проявления стали следствием неутешительной тенденции: в проекте Конституции, разработанной представителями фракций БЮТ и Партии регионов, устанавливалась ответственность СМИ за «дезинформацию общества» без определения, что это такое и кто ее устанавливает; приняты изменения в закон о выборах Президента, которыми осложняется наблюдение за ходом голосования и определения результатов – наблюдателей и журналистов могут выдворить с участков; представитель премьерской партии пытался через суд запретить ТИК публиковать проигрышные для БЮТ результаты внеочередных выборов в Тернопольский облсовет; 15 апреля Кабмин «отдельным поручением» запретил руководителям центральных органов исполнительной власти предоставлять на запрос органов власти информационно-аналитические материалы без согласования с премьер-министром или первым вице-премьером.

Кроме того, подчеркнула И.ВАННИКОВА, засекречен ряд статистических данных о бюджетных поступлениях; правительство своим распоряжением от 20 мая «Некоторые вопросы предоставления и распространения статистической информации и административных данных» засекретило текущие статистические показатели по динамике экономики.

«Создается впечатление, что правительство стремится вернуть страну во времена «кухонной гласности», когда разговаривать о политических событиях можно было только с родственниками на собственной кухне», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Более того, отметила она, Кабинет Министров допускает принятие заведомо незаконных постановлений, что вынуждает главу государства обращаться в Конституционный Суд, который абсолютно правомерно признает их недействительными, “однако это не останавливает творцов дальнейших противоправных решений правительства”.

«Такая тенденция обретает угрожающие масштабы», - акцентировала пресс-секретарь главы государства.

«Президент Украины отмечает, что как гарант соблюдения Конституции Украины, нерушимости прав и свобод граждан, он будет прибегать ко всем законным действиям для недопущения установления в Украине диктатуры. Кто бы и какими бы рассуждениями ни оправдывал ее введение. В.ЮЩЕНКО призывает всех граждан – и в первую очередь журналистское сообщество – не допустить отдаления от демократических свобод, которыми в настоящее время по праву гордится Украина. Именно принципиальная позиция журналистов может эффективно стать на пути попыткам антидемократического реванша в стране», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.