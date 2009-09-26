Яценюк объявит о создании своей партии перед президентскими выборами

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК объявит о создании своей политической партии перед президентскими выборами, которые запланированы на январь 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в Крыму, выступая на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

«Перед президентскими выборами будет оглашена политическая партия», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в числе тех, кто представит эту партию, будут «настоящие герои» и «настоящие генералы». При этом на брифинге для журналистов А.ЯЦЕНЮК отказался назвать конкретные фамилии и даже название будущей политической силы.

«Вы все увидите на съезде партии, съезд пройдет до президентских выборов», - отметил лидер инициативы «Фронт перемен».