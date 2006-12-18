Ющенко назначил Лубкивского послом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 16 декабря назначил Маркияна ЛУБКИВСКОГО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент освободил М.ЛУБКИВСКОГО от должности советника Президента Украины – руководителя Главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Украины. М.ЛУБКИВСКИЙ занимал эту должность с 20 декабря 2005 года.