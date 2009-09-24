Партия регионов заявляет о наступлении на свободу слова

Народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Анна ГЕРМАН расценивает решение суда относительно критики правительства как возвращение в Украину цензуры.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, об этом А.ГЕРМАН заявила, комментируя решение Печерского районного суда Киева от 22 сентября о запрещении распространения какой-либо недобросовестной рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

“Как председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации заявляю, что попытку через решение подконтрольных власти судов запретить критику правительства – это беспрецедентное наступление на свободу слова и возвращение цензуры в Украину”, - сказала А.ГЕРМАН.

По словам народного депутата, решение одного из киевских судов по этому вопросу – яркий пример применения административного ресурса и наступление на свободу слова.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева постановлением от 22 сентября запретил распространение какой-либо недобросовестной рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд принял соответствующее решение по иску политической партии “ВО «Батькивщина» к гражданину Петру ПИДЛУБНОМУ. Как сообщил источник в БЮТ, видео-ролик под названием “Лучше бы она отдыхала, чем работает” был разослан на все центральные телеканалы от имени П.ПИДЛУБНОГО.

В иске «Батькивщины» речь шла о запрещении ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ какую-либо недобросовестную рекламу, касающуюся деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.