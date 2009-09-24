Тимошенко дала старт повышению цен на алкоголь

Правительство намерено повысить минимальные цены на некоторые виды алкогольных напитков, в частности, на водку и коньяк.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономики Украины.

Собеседник агентства сообщил, что соответствующий проект постановления был одобрен на заседании Кабинета министров 23 сентября, однако до вступления его в силу документ должен пройти согласование в ряде министерств.

«Документ требует определенного согласования. Пока рано называть конкретные размеры увеличения цены, поскольку они будут уточняться», - сказал источник.

Справка УНИАН. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ввел с 15 ноября 2008 г. минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства.

В частности, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликероводочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк 3 звезды составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, оптовая – 125 грн., на коньяк 4 звезды – минимальная оптово-отпускная – 116,67 грн., розничная – 140 грн., коньяк 5 звезд – оптово-отпускная – 133,33 грн., розничная – 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки – минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.