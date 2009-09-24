Рейтинги Януковича и Тимошенко пошли вверх – исследование

Президентские рейтинги Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО повысились, по сравнению с августом текущего года, а рейтинг Арсения ЯЦЕНЮКА снизился. Об этом свидетельствуют результаты национального ежемесячного исследования «Омнибус» (Omnibus), проведенного компанией TNS в Украине в сентябре 2009 г.

Согласно результатам исследования, которые переданы УНИАН, президентские рейтинги основных конкурентов таковы: В.ЯНУКОВИЧ - 21,4%, Ю.ТИМОШЕНКО – 14,2%, А.ЯЦЕНЮК – 9,1%.

По сравнению с результатами исследования «Омнибус», проведенного в августе 2009 г., можно наблюдается явная динамика роста и снижения рейтинга тех или иных фаворитов президентской гонки.

Лидер Партии Регионов В.ЯНУКОВИЧ продолжает оставаться лидером и повысил свой рейтинг на 2,2% (в августе он набрал 19,2%). Позитивным ростом отметился и рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО – он вырос на 3,1% (показатель за август – 11,1%). А вот рейтинг третьего фаворита гонки – А.ЯЦЕНЮКА – упал с 11,1% до 9,1%. Таким образом, если еще месяц назад А.ЯЦЕНЮК вышел с Ю.ТИМОШЕНКО на один уровень, то сейчас между ними ощутимый разрыв – 5%.

Остальные участники борьбы за президентский пост остались на прежних позициях и колебания их рейтинга, по сравнению с прошлым месяцем, незначительны. Так, действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО набирает 2,8% (аналогичный показатель в августе – 3%); нынешний спикер парламента Владимир ЛИТВИН имеет неизменный рейтинг – 3,7%; лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО также остается в пределах трех процентов (рейтинг в августе и сентябре соответственно 2,7% и 3,1%).

Если « отбросить» тех респондентов, которые решительно отказываются воспользоваться своим правом голоса, еще не определились в своих симпатиях или же затрудняются ответить, а таких людей в совокупности набирается 21%, то В.ЯНУКОВИЧ получает в первом туре выборов Президента Украины примерно 32%, Ю.ТИМОШЕНКО – 21,3%, А.ЯЦЕНЮК – 13,6%.

Таким образом, можно наблюдать достаточно сходное распределение голосов.

Относительно уровня доверия к политикам исследование показало, что В. ЯНУКОВИЧУ как политику доверяют 27,4% респондентов и 66% не доверяют. По сравнению с предыдущим месяцем, он немного улучшил показатели, повысив на полпроцента доверие к себе и наоборот, снизив на 1% недоверие.

Сходная ситуация и у Ю.ТИМОШЕНКО: ей стали доверять почти на два процента больше – уровень доверия вырос с 22,9% (в августе) до 24,8% (в сентябре). В то время как число тех, кто не доверяет, уменьшилось с 71,4% до 70,1%.

В тоже время, доверие к А.ЯЦЕНЮКУ упало на 1% и на сегодняшний день составляет 25,4%, а число не доверяющих возросло до 63,2%. Кроме того, А.ЯЦЕНЮК имеет наибольшее количество тех, кто не определился относительно доверия к нему. Если относительно В.ЯНУКОВИЧА и Ю. ТИМОШЕНКО не определились по пять процентов, то у А.ЯЦЕНЮКА аналогичный показатель составляет 11,3%.

Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте 16-75 лет, полевой этап - с 3 по 10 сентября.

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