Ехануров привел нового кировоградского губернатора через черный ход

Около 150 человек сегодня ожидали возле здания Кировоградской облгосадминистрации приезда нового губернатора Владимира МОВЧАНА, чтобы вручить ему тыкву.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом участники пикета хотели выразить протест против увольнения прежнего председателя облгосадминистрации Василия МОЦНОГО и назначения нового руководителя области.

Церемония представления губернатора активу Кировоградской области была запланирована на 13.00, но началось с опозданием на час. Не дождавшись приезда В.МОВЧАНА, люди разошлись, оставив в знак несогласия перед входом в областную администрацию тыкву, перевязанную лентой.

По словам организаторов акции, они считают смену председателя ОГА несправедливой и незаконной. «Почему Президент не уволил губернатора Львовской области после истории со взяточником-судьей Романом ЗВАРИЧЕМ? Ведь это был позор на всю страну», - заявила одна из участниц пикета.

Как стало известно позже, первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ и председатель Кировоградской ОГА В.МОВЧАН подъехали к зданию администрации со стороны внутреннего двора. На пресс-конференции они опровергли, что это было сделано умышленно, чтобы не встретиться с людьми у входа.

«Так решили организаторы. Сам я не боюсь никаких пикетов», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

По словам В.МОВЧАНА, он понял, что не туда подъехал только тогда, как остановилась машина.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 27 июня 2009 года освободил Василия МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины об обеспечении законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

Такое решение Президент принял после событий 16 июня в Кировоградской области. В тот день в результате столкновения с в то время народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Евгением ГОРБЕНКО и тогдашним начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.

1 июля В.МОЦНЫЙ обжаловал Указ Президента в Кировоградском окружном админсуде, поскольку считает свое увольнение политически мотивированным. В своем иске В.МОЦНЫЙ требует признать противоправным и отменить Указ Президента, а также восстановить его в должности председателя Кировоградской облгосадминистрации.