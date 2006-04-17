Миссионерам нечего делать в Украине

Количество иностранцев, которые посетили Украину в прошлом году по религиозным вопросам, уменьшилось на 3 тыс. 629 человек, по сравнению с показателями 2004 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном департаменте по делам религий.

Департамент связывает уменьшение потока миссионеров в Украину с открытием значительного количества духовных учебных заведений, которые готовят собственные кадры для работы с верующими без помощи иностранцев.

Согласно предоставленной УНИАН информации, на протяжении 2005 г. по религиозной визе Украину посетили в общем 8 тыс. 349 иностранцев, из них с целью священнослужительства, проповедничества, миссионерства – почти 3,5 тыс.

Среди них наибольшее количество было приглашено признанными в Украине протестантскими религиозными объединениями – Всеукраинским Союзом Объединений евангельских христиан-баптистов (3 тыс. 513 человек) , Всеукраинским Союзом церквей христиан веры евангельской-пятидесятников (748), а также иудейскими религиозными организациями (902).

Согласно информации Департамента, в Украине на сегодня действуют 55 конфессий различных вероисповедных направлений и течений. При этом новейшие и нетрадиционные религиозные движения в общей сети, по разным экспертным оценкам, составляют 5-7% от общего количества верующих.