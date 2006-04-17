Черновецкий: нельзя терять время на выяснение отношений

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обращается к политическим силам – победителям выборов в Киевский городской совет с предложением начать конструктивный диалог, призванный обеспечить развитие и процветание города Киева как столицы Украины и крупного европейского города.

Об этом говорится в обращении городского председателя к победителям выборов в Киевсовет, текст которого передан УНИАН пресс-службой Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как отмечает мэр, Киевсовет не имеет морального права тратить попусту время на выяснение отношений между политическими силами и на торги по поводу должностей. Поэтому Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призывает политические силы не разменивать судьбу Киева на преференции для чьего-то бизнеса или на удовлетворение чьих-то непомерных амбиций. Также он считает неконструктивными и недопустимыми ультимативные заявления отдельных политических сил относительно собственного места и роли в политической и экономической жизни Киева. “Для меня как городского председателя все фракции Киевсовета являются равноправными партнерами, без деления на старших и младших. Единственным критерием оценки будет эффективность работы на благо киевлян”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, Киевский городской совет – это, прежде всего, не большая политика, а большое хозяйство, которое нуждается в ответственном подходе и ежедневной кропотливой работе. “Я убежден – киевлян не интересует, кто будет считаться в Киевсовете большинством, а кто – оппозицией. Людям нужны тепло, свет, нормальная работа транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, решение болезненных проблем жизни нашего города”, - отмечает мэр.

В связи с этим он призывает все политические силы “оставить идейные споры, прекратить парад амбиций и совместно выработать подходы, которые создадут все условия для эффективной и конструктивной работы во имя Киева и киевлян”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что его деятельность в должности Киевского городского председателя будет опираться не только на его предвыборную программу, поддержанную киевлянами, но и на все конструктивные положения программ других политических сил, которые получили поддержку киевлян на выборах в Киевский городской совет.

Поэтому он предлагает всем этим политическим силам как можно быстрее сесть за стол переговоров для выработки плана первоочередных шагов новой киевской власти. Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предлагает политическим силам подписать Меморандум развития Киева, который бы определял такие первоочередные шаги, и начать конструктивную работу. “Мы совместно подберем лучших профессионалов из разных политических сил для реализации задач, определенных таким Меморандумом. Киевсовет должен стать единой командой, сплоченной общими целями развития и процветания Киева”, - отметил мэр столицы.

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