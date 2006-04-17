Никакого большинства БЮТ, ПОРЫ и ГАК не существует

Пресс-служба Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО заявляет, что 65 депутатов Киевсовета готовы конструктивно сотрудничать с мэром Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.

В переданном УНИАН комментарии пресс-служба Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отмечает, что в субботу, 15 апреля, пресс-службой БЮТ было обнародовано сообщение “о создании так называемого «большинства» с участием трех фракций в Киевсовете во главе с Виталием КЛИЧКО”. При этом пресс-служба Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сообщает, что “65 депутатов Киевсовета готовы работать на благо киевлян и конструктивно сотрудничать с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. В пятницу, 14 апреля, 61 депутат принял участие в заседании первой сессии новоизбранного Киевсовета”.

Пресс-службу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “особенно удивляет зачисление пресс-службой БЮТ в состав так называемого «большинства» фракции ПОРА–ПРП в полном составе. Ведь в пятницу, 14 апреля, четверо депутатов, которые прошли по списку этого блока в Киевсовет: Иван САЛИЙ, Сергей РУДЫК, Евгений ШАЛОМЕЕВ и Сергей ЧЕРЕП, приняли участие в заседании первой сессии Киевсовета.

Поскольку общее количество депутатов Киевсовета составляет 120 человек, то именно мэр Киева может утверждать о поддержке со стороны большинства депутатов Киевсовета.

Кроме того, пресс-служба Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО подчеркивает, что “никаких подтверждений информации о «собрании» так называемого «большинства», кроме сообщения самой пресс-службы БЮТ, не существует”.

Как сообщал УНИАН, по результатам выборов 26 марта 2006 года, из 120 мест в Киевском городском совете 41 получил Блок Юлии Тимошенко, 21 - Блок Леонида Черновецкого, 15 - «Наша Украина», 14 - ПОРА-ПРП, 9 - Партия регионов, по 7 - «Гражданский актив Киева» и Соцпартия, 6 - Народный блок Литвина.

14 апреля состоялась первая сессия нового Киевсовета, на которой новоизбранный мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вступил в свою должность. На этой сессии, 61 новоизбранный депутат Киевсовета получил мандат.

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