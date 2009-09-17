Янукович говорит, что ради «Межигорья» продал все

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что эскалацией конфликта вокруг резиденции «Межигорье» премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отвлекает внимание от настоящих проблем страны и людей и проявляет безразличие к их решению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу скандальных событий вокруг его дома на территории резиденции «Межгорье», В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Если для нее (ТИМОШЕНКО – УНИАН) это является важнейшим вопросом, если она считает, что экономика Украины, улучшение жизни людей не достойны такого внимания, пожалуйста, пусть занимается».

В то же время лидер Партии регионов выразил уверенность, что «люди и избиратели это все понимают». «Не тем она занимается», - сказал он.

На уточняющий вопрос, что же все-таки происходит вокруг «Межигорья», политик сказал: «Ничего особенного».

Янукович также заявил, что ради того, чтобы купить дачу в Межгорье ему пришлось продать все свое имущество в Донецке и Киеве. "Цена для меня была очень серьезной, потому я вынужден был продать практически все, что мне принадлежит и в Донецке, и в Киеве. У меня здесь была квартира. Я все продал", - цитирует лидера ПР Лига.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, “это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого”. “То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – не сойдет с рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».

Справка УНИАН. В 2007 году государственная резиденция «Межигорье», в которой проживает В.ЯНУКОВИЧ, была передана в собственность НАК "Надра Украины". Уже тогда БЮТ заявил, что 136 гектаров земли и 94 инфраструктурных объектов государства были переданы "Надрам" незаконно.

В свою очередь Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законным отчуждение государственной резиденции «Межигорье» и передачу ее в частные руки.