Назначение Шуфрича поссорило закарпатских депутатов

Коалиция «Нашей Украины» и Партии регионов в Закарпатском областном совете распалась.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН депутат областного совета Андрей СЕРБАЙЛО.

В частности, по его словам, сегодня в Ужгороде на сессии Закарпатского облсовета председатель Закарпатской областной организации партии "Народный Союз Наша Украина", депутат облсовета Иван БАЛОГА заявил, что не понимает, по каким мотивам голосовал закарпатский народный депутат-«регионал» Александр ЛЕДИДА за кандидатуру одиозного Нестора ШУФРИЧА на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. Из-за этого фракция «Наша Украина» заявляет о временной приостановке действия коалиционного соглашения, по крайней мере на две недели, пока А.ЛЕДИДА не объяснит свою позицию по данному вопросу.

На это областной депутат Василий ШВАРДАК заявил, «что коалиционного соглашения и не существовало». Решение о выходе из коалиции объявила также фракция «Батькивщины». Председатель фракции "Регионов" в облсовете БУЖКО заявил, что А.ЛЕДИДА, конечно, объяснит мотивы своего голосования, однако, по его мнению, в компетенцию облсовета не входит оценка работы народного депутата. На что И.БАЛОГА напомнил голосование А.ЛЕДИДЫ против признания голодомора геноцидом украинского народа, когда отдельные депутаты-"регионалы" нашли мужество проголосовать за это и выразил вообще сомнение - есть ли совесть у закарпатского нардепа.